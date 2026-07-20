Donazione del sangue, arriva l’autoemoteca 

C’è una grande necessità di sangue nei centri trasfusionali e anche i cittadini di Santadi sono chiamati a fare la loro parte. Domenica 26 luglio, infatti, si terrà un appuntamento, voluto dall’Avis del Sulcis Iglesiente e dall’amministrazione comunale, che permetterà di portare nella piazza del paese (lato chiesa) l’autoemoteca. I cittadini, o chiunque voglia avvicinarsi, potranno donare il sangue dalle 8 alle 12. Dopo potranno fare colazione con un ticket fornito dall’Avis nei tre bar vicini. Serve la carta d’identità e la tessera sanitaria.

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