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Giochi del mediterraneo
26 agosto 2026 alle 00:39

Dominio italiano con 81 medaglie 

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Dopo quella di bronzo conquistata dalla nuotatrice cagliaritana Francesca Zucca nei 100 rana, arriverà oggi una seconda medaglia (d’oro o d’argento) che profuma di Sardegna dai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto. Se l’è già assicurata Yasmine Hamza, giocatrice azzurra in prestito alla Matex Marabadminton, che alle 17 sfiderà nella finale del singolare femminile la turca Neslihan Arin. ieri la 22enne ha superato quarti e semifinali (sempre per 2-1), rispettivamente contro la croata Jelena Buchberger e la greca Grammatoula Sotiriou.

Un dominio

Intanto l’Italia è sempre più regina incontrastata dei Giochi: dopo quattro giornate gli azzurri allungano nel medagliere trainati soprattutto dal nuoto dove anche ieri hanno fatto incetta di medaglie (16 delle 27 totali di giornata). Il dato complessivo relativo al nuoto racconta di 51 medaglie vinte sulle 105 assegnate, quasi il 50%. L'Italia guida il medagliere con 81 allori (29 ori, 29 argenti e 23 bronzi). La Turchia, seconda, segue con 36 medaglie (17 ori, 9 argenti e 10 bronzi). Terza la Grecia con 26. Il nuoto ha chiuso in bellezza la quattro giorni di gare. Sedici le medaglie vinte oggi dagli azzurri distribuite così: sei ori, sei argenti e quattro bronzi. Chiusura in bellezza con il successo di Matteo Diodato e il bronzo di Ivan Giovannoni nei 1500 metri stile libero, premiati dal principe Alberto di Monaco, in visita ai Giochi. L'exploit del giorno arriva dalle bocce: quattro ori con Laura Picchio autrice di una doppietta nella raffa (singolare e doppio). Dalla lotta arrivano un argento e tre bronzi.

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