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10 settembre 2026 alle 00:21

Dodici milioni per le porte dell’Isola 

Cuccureddu (Turismo): «Valorizziamo le principali aree d’accesso» 

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Cambia il biglietto da visita dell’Isola. È stato firmato ieri, all’Assessorato al Turismo, il protocollo del progetto “Le porte della Sardegna”: 12 milioni di euro per la riqualificazione delle aree attorno a porti e aeroporti, finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Sono dieci i comuni coinvolti: Alghero, Cagliari, Elmas, Golfo Aranci, Olbia, Oristano, Porto Torres, Santa Giusta, Santa Teresa di Gallura e Tortolì, e il programma si concentrerà sulle 9 infrastrutture che rappresentano il 95% dei transiti in Sardegna.«È un progetto funzionale a tutte le altre iniziative nell’isola», spiega l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu. Sei porti e tre aeroporti, queste sono le porte di accesso in Sardegna. «Questi luoghi rappresentano il primo impatto che il turista ha con il territorio e anche l’ultimo ricordo che viene portato via. Migliorarli è fondamentale». Nella pratica si tratta del miglioramento del decoro e dell’arredo urbano, dare informazioni ai turisti attraverso tabelloni e panchine intelligenti, tutta una serie di servizi che, dice l’assessore, «caratterizzino la Sardegna». Cuccureddu paragona l’effetto a quello delle collane di fiori che accolgono i visitatori in Polinesia: «magari non arriveremo a tanto ma vogliamo dare un'immagine gradevole».

Il progetto

L’intervento è studiato per le aree immediatamente prima delle strutture, e sui problemi degli scali l’assessore ammette: «L’obiettivo è avere piazzole accoglienti senza rifiuti in giro, c’è molto da migliorare sicuramente».Il finanziamento sarà diviso equamente tra i 10 enti locali, un milione e 300 mila euro ciascuno, tranne Oristano e Santa Giusta, appartenenti allo stesso comune, che vedranno 667 mila euro l’uno. Da ieri il progetto è nella sua fase operativa: in dieci giorni sarà necessario presentare il Quadro Economico e il Cronoprogramma, poi si passerà alle Convenzioni e in ultimo all’Impegno di spesa (o eventuali anticipazioni).Ogni territorio ha un proprio piano di intervento. A Cagliari, spiega il sindaco Massimo Zedda, l’intervento riguarderà l’asse tra piazza Matteotti e via Roma con percorsi pedonali rialzati, zone verdi e rotatorie per poter garantire l'accessibilità in sicurezza. Ugualmente ad Alghero dove verrà migliorato il tratto tra città e aeroporto. Ad Olbia l’obiettivo sarà riqualificare gli accessi ai due scali, potenziando progetti già avviati.

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