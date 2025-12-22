Discarica con vista sul mare: due denunce 

Tonnellate di rifiuti abbandonati in uno degli scorci più suggestivi della città. I militari della Guardia Costiera hanno scoperto una discarica abusiva nel promontorio di Cala Fighera, sulla Sella del diavolo, dove per anni erano stati abbandonati oggetti di tutti tipi: dalle reti da pescatore ai sanitari in ceramica. Il tutto in piena violazione delle norme ambientali.

Le indagini successive hanno permesso l’identificazione di due persone ritenute responsabili dei reati di occupazione abusiva di area demaniale marittima e di abbandono incontrollato di rifiuti. Ai soggetti coinvolti è stato inoltre immediatamente imposto di procedere alla rimozione dei rifiuti. Successivamente si è proceduto alla loro catalogazione da parte dell’Arpas, al fine di consentire il corretto ripristino dello stato dei luoghi.

RIPRODUZIONE RISERVATA