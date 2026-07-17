Disagi e ritardi  per i viaggiatori in arrivo da Cagliari  

Due brevi soste vicino a Mogoro e Marrubiu, la fermata alla stazione di Oristano quando erano stati accumulati ormai già 45 minuti di ritardo, il cambio di treno e - finalmente - la ripartenza in direzione di Porto Torres.

È stato un viaggio complicato quello dei pendolari che ieri pomeriggio hanno preso il treno delle 14,30 dalla stazione di Cagliari con direzione Porto Torres. «In uno dei vagoni non funzionava bene l’aria condizionata, forse è stata questa la causa del problema, ma avrebbero potuto pensarci prima – protesta al telefono una passeggera diretta ad Abbasanta –. Sono arrivata in paese poco dopo le 17,30 mentre l’orario previsto era alle 16,01 e senza che nessuno ci abbia fornito informazioni o assistenza. Una vergogna». A rendere più difficile la situazione e ad esasperare gli animi, sono state le temperature: in attesa delle indicazioni sul cambio di treno, molti hanno infatti atteso sulla banchina ferroviaria sotto un sole cocente proprio nelle ore più calde di una giornata di fuoco. Dopo la lunga sosta nella stazione di Oristano il treno ha proseguito la sua corsa con i tanti pendolari che, in alcuni casi, hanno perso la coincidenza con altri mezzi di trasporto.

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