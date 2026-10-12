SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Ordine pubblico.
13 ottobre 2026 alle 00:13

«Diritti garantiti, vietata una sola manifestazione» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Siamo il primo Paese che ha introdotto la possibilità normativa di usare l’intelligenza artificiale per attività di polizia”. Lo ha detto il capo della Polizia Vittorio Pisani, nell'Aula Magna dell'Università di Sassari durante l’inaugurazione del master universitario di II Livello in Diritto di Polizia e di Pubblica Sicurezza. «Gli operatori di polizia devono comprendere il software e sapere analizzare il risultato dell'Ia, che comunque non può essere l'unica prova che giustifichi un provvedimento giudiziario».

Il capo della Polizia ha tenuto un discorso articolato, con un punto fermo: i diritti dell'individuo garantiti dalla Costituzione, dall'inviolabilità del domicilio alla manifestazione del pensiero. «Da quando ci sono io abbiamo vietato solo una manifestazione e se ne svolgono in Italia 12 mila l'anno». Il quadro normativo italiano viene studiato da altre nazioni, ma ci sono fattispecie non espressamente governate dalle norme. «Quando nelle prassi operative si ha a che fare con questi casi, entra in gioco il sistema delle garanzie della Costituzione». Sono intervenuti all'inaugurazione il Rettore Gavino Mariotti, il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Michele Comenale Pinto e il direttore del Master Giovanni Barrocu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il salvataggio

Un imbuto pericoloso pronto a riempirsi di terra

Gli speleologi del Supramonte predicano prudenza: «Il gruppo e l’esperienza sono i segreti della sicurezza»  
Simone Loi
Attesa per gli altri verdetti sui manager. Le opposizioni: ennesimo schiaffo alla Giunta

Asl 8, l’ex direttore sanitario vince il ricorso

Il giudice del lavoro: Roberto Massazza va reintegrato e risarcito 
Cristina Cossu
L’emergenza

La protesta dei pastori: «Siamo allo stremo»

Manifestazione sotto il Consiglio regionale: «Prezzo del latte troppo basso» 
Massimiliano Rais
Il caso

Critiche ad Abbanoa, la Corte di Cassazione assolve Mauro Pili

Per l’accusa di diffamazione social contro l’ex manager Ramazzotti 
Enrico Fresu
Il progetto

L’Unione Sarda per Grazia Deledda

Tante iniziative editoriali per far conoscere meglio le opere del premio Nobel 
Massimiliano Rais
L’intervento

Il Papa al Gemelli, in Vaticano si respira «cauto ottimismo»

Leone verrà operato oggi o domani Incertezza sulla durata del ricovero 