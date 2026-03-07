Dinamo, quanta fatica! 

Aquila trento 96

Dinamo Sassari 99

(dopo 1 tempo supplementare)

Dolomiti E. Trentino : Ste- ward 18 (7/11, 0/8), Jones 6 2/3, 0/5), Niang 5 (1/2, 1/1), Jogela 18 (2/3, 4/9), Forray (0/1), Airhien- buwa ne, Mawugbe 3 (1/2), Aldridge 6 (3/4, 0/3), Jakimov- ski 4 (2/2, 0/4), Bayehe 24 (7/8, 2/3), Hassan 6 (2/2), Battle 6 (2/6, 0/2). All. Cancellieri

Banco di Sardegna SS : Buie 24 (1/2, 4/10), Macon 18 (2/3, 4/11), Zanelli, Seck ne, Beliauskas 10 (2/3, 2/7), Ceron 12 (1/2, 1/3), Casu ne, Vincini 7 (3/5), Mezzanotte 3 (0/2, 1/1), Thomas 4 (2/4, 0/1), McGlynn 15 (6/6), Visconti 6 (0/2, 2/5). Allenaore Mrsic.

Arbitri : Lo Guzzo, Borgioni e Attard.

Parziali : 20-31, 39-52, 67-66, 90-90.

Note . Uscito per 5 falli Aldridge. Percentuali di tiro: Trento 36/79 (7/35 da tre); Sassari 31/69 (14/40 da tre). Tiri liberi: Trento 17/20; Sassari 23/32. Rimbalzi: Trento 15 off 28 dif (Aldridge e Jakimoski 7); Sassari 15 off 25 dif (McGlynn e Visconti 7).

La deve vincere due volte, o forse tre. Gara folle a Trento, vietata ai deboli di cuore, tanto che persino il coach Mrsic ha un malore poco prima del supplementare, ma rientra e da seduto (in piedi c'è il vice Oldoini) vede la Dinamo conquistare una vittoria che vale mezza salvezza. Finisce 96-99 dopo un supplementare. Sassari ha la conferma della leadership di Buie (10/10 dalla lunetta) e ottime indicazioni dal nuovo americano Macon che nel secondo quarto sciorina canestri e assist di gran classe. Il terzo lato del triangolo virtuoso è McGlynn, rude ed efficace come un boscaiolo del Wisconsin, mano non educatissima dalla lunetta, ma l'ultimo libero, lo infila. Il vice Massimiliano Oldoini ha detto: «Intanto ci dispiace per il malore del coach, noi dobbiamo fare partite di questo tipo con grande energia e intensità per allontanarci dalla zona nera».

Cenni di cronaca

C'è Thomas in quintetto insieme a Buie, Beliauskas, McGlynn e un Ceron subito on fire, 8 punti suoi nella bella partenza: 11-19 al 6'. La Dinamo è in fiducia nel tiro da tre (9/17 all'intervallo), Macon sfodera lampi di talento, Vincini realizza addirittura il +17 al 17'. Al rientro in campo Trento triplica energia e fisicità in difesa e il Banco va in tilt, perde palloni, non fa canestro su azione per 9 minuti, incassa un break spaventoso di 24-5 che rivolta il match: 63-57 al 28'. Le triple di Buie e Beliauskas scuotono la Dinamo e nell'ultimo quarto il quintetto si gioca alla pari.La Dinamo finisce a -3 nel finale, ma Buie segna la tripla più il libero. Tecnico a Beliauskas per difesa sulla rimessa coi piedi sulla linea e Steward manda tutti all'overtime: 90-90. Il Banco sbaglia meno, Trento tira sul ferro due volte mancando il supplementare.

