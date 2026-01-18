VaiOnline
Basket Serie A.
18 gennaio 2026 alle 01:08

Dinamo, oggi serve cuore 

Contro Napoli con molti assenti ma con un Polonara in più 

Sassari. Marshall e Beliauskas no, Johnson “ni”, Buie forse, ma al massimo a mezzo servizio. È ancora una Dinamo a ranghi ridotti quella che affronta stasera il Napoli alle 17 in un PalaSerradimigni galvanizzato dalle cinque vittorie casalinghe (ma quella contro Trapani è stata annullata) e dal ritorno di Achille Polonara che inizia a riassaggiare l'atmosfera di Sassari.

Davvero un peccato che il Banco arrivi non al meglio agli scontri diretti che pesano tanto nella rincorsa ai playoff scudetto e contemporaneamente nella ricerca di una serenità di classifica un po' incrinata dopo l'arretramento a 10 punti dovuto all'esclusione di Trapani. Battere Napoli significa andare 1-1 negli scontri diretti e tenere a distanza di sicurezza l'ultimo posto, dove Treviso ha ingaggiato l'ex Dinamo Cappelletti, in uscita da Trapani. Vincere con almeno 12 punti di scarto vuol dire ribaltare il -11 dell'andata.

Gli ex

A Napoli il play-guardia Pullen è stato protagonista nella conquista della Coppa Italia 2024. E chissà che il confronto non aiuti a proporre la migliore versione di Pullen, quella capace di segnare tanto e trascinare la squadra, perché le assenze alla Dinamo tolgono fra i 20 e 30 punti che vanno messi insieme dai giocatori rimasti. A Sassari il play-guardia Stefano Gentile ha giocato sei stagioni accumulando oltre 250 presenze tra campionato e coppe europee. Per Gentile è la seconda volta da ex dopo la stagione scorsa in forza al Trapani. Invece l'ala Kaspar Treier ha indossato la maglia biancoblù per quattro stagioni, superando le 200 presenze comprese le coppe europee. Dal campionato scorso è a Napoli.

I confronti

Napoli è favorita come esterni, anche numericamente. Può alternare ben quattro giocatori nei ruoli di play e guardia: Mitrou-Long (15 punti di media), Bolton (15,6), El-Amin (9) e Gentile (2,6). Cinque se si aggiunge Faggian. Inoltre come ali piccole propone Flagg che fece 23 punti all'andata anche approfittando degli acciacchi di Marshall (solo 10 minuti sul parquet) e Treier (3,5). La Dinamo è più coperta come pivot perché ha Vincini e McGlynn oltre Thomas che pur giocando quasi sempre da “4” si muove spalle a canestro, invece gli ospiti hanno due ottime alipivot come Simms (12 punti anche tirando da tre) e Croswell (gioca come pivot agile e ha 11 punti e 5 rimbalzi per gara) ma solo un centro di ruolo, Caruso, che gira alla media di 4 punti.

