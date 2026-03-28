Dinamo, match point con Treviso 

Sassari. Può essere considerato quasi un match point salvezza quello di oggi al PalaSerradimigni (17.30). La Dinamo è a +6 da Treviso e ha vinto all'andata 92-89. Se concede il bis va a +8 e sul 2-0 nei confronti diretti. Una vantaggio quasi incolmabile per i trevigiani che dovrebbero fare 5/6 nel finale di stagione e il Banco di Sardegna perdere tutte le ultime cinque gare. Se invece Treviso fa il “colpaccio”, la situazione per la retrocessione si complica per i biancoblù di Mrsic.

E' la gara degli ex: nella Dinamo lo sono il play Zanelli e l'ala Mezzanotte, Treviso invece schiera il play Cappelletti, il play-guardia Weber e il centro Pellegrino, più il general manager Federico Pasquini, per 14 anni braccio destro del presidente Sardara.

I precedenti dicono che i biancoblù hanno vinto le ultime cinque partite in casa contro Treviso, ma questa è la sfida più delicata e anche le prestazioni delle ultime settimane dimostrano la nuova pericolosità della Nutribullet che ha innestato anche l'ala piccola Macura, giocatore imprevedibile che sta viaggiando a 22,5 punti di media. Treviso sarà priva dell'ala Olisevicius, infortunata.

RIPRODUZIONE RISERVATA