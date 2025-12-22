Dinamo, la vittoria resa inutile dal caso Trapani? 

Una vittoria che dà continuità alle prestazioni al PalaSerradimigni ma che è meglio non considerare troppo per la classifica. Dopo il successo sul Trapani per 102-78 la Dinamo è salita a 8 punti, ma ne ha solo 2 di vantaggio sul penultimo posto, occupato da Cantù (battuta di 16 punti) e Reggio Emilia, alla quale farà visita il 10 gennaio. Resta ultima Treviso, a quota 4, che ospiterà domenica i biancoblù di Mrsic.

Ieri la Legabasket ha inflitto la seconda multa da 50 mila euro a Trapani, che ha solo 11 contratti e non 12 come richiede il regolamento per il 6+6. Il presidente Antonini è ricorso al Tar e per ora prosegue la battaglia contro Fip e Legabasket. Nell'interesse del campionato è opportuno si trovi una soluzione, scongiurando un’esclusione del club siciliano o un ritiro, perché sarebbe un danno di immagine un campionato “zoppo” quando ormai si sta per esaurire il girone d'andata.

La Dinamo ha anche un interesse diretto, il Trapani al completo ha sconfitto tutte le formazioni in lotta per la salvezza: Cantù, Napoli, Reggio Emilia e Treviso. Se Trapani sparisce, vengono annullati tutti i risultati e l'unica a perderci (insieme a Tortona) è proprio Sassari che vedrebbe sparire 2 punti dalla classifica. Per capire: se avvenisse questa settimana, il Banco sarebbe penultimo. Ecco perché la Dinamo deve mettere in cascina vittorie pesanti e intoccabili, a partire da quella di domenica a Treviso per poi cercare il colpaccio anche a Reggio Emilia. Solo così può rendere solida la classifica e acquisire un vantaggio prezioso nei confronti diretti.

RIPRODUZIONE RISERVATA