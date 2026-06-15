VaiOnline
Siliqua-Vallermosa.
16 giugno 2026 alle 00:40

Dimensione Estate, da oggi il programma destinato ai giovani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le parrocchie di Siliqua e Vallermosa, rette da don Enrico Murgia, hanno presentato il programma “Dimensione Estate 2026” destinato ai giovani delle due comunità.

Gli appuntamenti prenderanno il via oggi con i laboratori di ricamo e i tornei di calcio balilla e tennis da tavolo che si svolgeranno dalle 18,30 alle 20 nella piazza San Giorgio. Appuntamenti che si ripeteranno giovedì con l’aggiunta dell’iniziativa “Volontari per un giorno” curata dall’associazione Gea. Lunedì 22, sempre dalle 18,30 alle 20, si terranno le iniziative Basket insieme, Mani in pasta, Tennis a misura di bimbi e ragazzi. L’indomani, negli stessi orari, sul campo di Basket si ripeterà il laboratorio Mani in pasta e, nell’ex asilo san Giuseppe, l’incontro di sensibilizzazione Piacere Fido. Si riprende mercoledì 24 a Vallermosa con la Cena francescana, aperta a tutti e prevista per le 20,30 nello spazio aperto della Casa delle nostre suore in previsione della partenza del pellegrinaggio a Siena e Assisi. Alle 20,30 di lunedì 29 giugno, sul sagrato della parrocchia di San Lucifero, si svolgeranno sfide e tornei spontanei di tennis da tavolo e calcio balilla. Le manifestazioni termineranno martedì 30 con il laboratorio Labor Pizza che si terrà negli spazi della Casa delle nostre suore di Vallermosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Prodi e l’Isola senza bambini

l Tabasso
Il conflitto

Trump e Macron: Hormuz riapre Meloni: «Faremo la nostra parte»

I big sbarcano al G7 di Evian: «Ora subito la tregua tra Mosca e Kiev»  
Il caso

È scontro sull’antincendio, ma arrivano i Canadair

Domenica il fuoco ha lambito le case a Nuraminis. Il sindaco: sistema da rivedere 
Roberto Murgia
Cronaca

Fonni, fallisce il prelievo al tritolo

Carica esplosiva davanti al bancomat, ma i malviventi restano a mani vuote 
Fabio Ledda
Camera dei deputati

Legge elettorale, scure su 250 emendamenti

Accolte 479 proposte, la maggioranza fa muro: via alla maratona 
Intervista

«Perché in Sardegna fate così pochi bambini?»

Prodi a Cagliari: «In aereo ho studiato il report sulle nascite, calano ovunque ma qui il dato è tremendo» 
Celestino Tabasso