Dimensione Estate, da oggi il programma destinato ai giovani 

Le parrocchie di Siliqua e Vallermosa, rette da don Enrico Murgia, hanno presentato il programma “Dimensione Estate 2026” destinato ai giovani delle due comunità.

Gli appuntamenti prenderanno il via oggi con i laboratori di ricamo e i tornei di calcio balilla e tennis da tavolo che si svolgeranno dalle 18,30 alle 20 nella piazza San Giorgio. Appuntamenti che si ripeteranno giovedì con l’aggiunta dell’iniziativa “Volontari per un giorno” curata dall’associazione Gea. Lunedì 22, sempre dalle 18,30 alle 20, si terranno le iniziative Basket insieme, Mani in pasta, Tennis a misura di bimbi e ragazzi. L’indomani, negli stessi orari, sul campo di Basket si ripeterà il laboratorio Mani in pasta e, nell’ex asilo san Giuseppe, l’incontro di sensibilizzazione Piacere Fido. Si riprende mercoledì 24 a Vallermosa con la Cena francescana, aperta a tutti e prevista per le 20,30 nello spazio aperto della Casa delle nostre suore in previsione della partenza del pellegrinaggio a Siena e Assisi. Alle 20,30 di lunedì 29 giugno, sul sagrato della parrocchia di San Lucifero, si svolgeranno sfide e tornei spontanei di tennis da tavolo e calcio balilla. Le manifestazioni termineranno martedì 30 con il laboratorio Labor Pizza che si terrà negli spazi della Casa delle nostre suore di Vallermosa.

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