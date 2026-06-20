«Dialogo infruttuoso con la sindaca» 

All’indomani della riconferma di Maria Laura Orrù alla guida di Elmas, il Partito Democratico annuncia un’opposizione ferma e rigorosa ma orientata al confronto sui temi concreti, respingendo logiche di scontro ideologico. Il partito spiega poi il perché del mancato riavvicinamento con la lista della sindaca Orrù (Avs), nonostante la collaborazione che unisce le due forze a livello regionale e metropolitano, e seda sul nascere l’ipotesi di una polemica interna con Valter Piscedda, ex sindaco e tra i leader piddini, assente all’incontro.

Il punto

Nella sede Dem di via Sulcitana sono intervenuti il segretario provinciale Efisio De Muru e quello cittadino Umberto Spiga, col primo che ha parlato di un tentativo di dialogo “generoso” con Avs, ma infruttuoso: «Pur rispettando il verdetto delle urne, restiamo convinti che il pluralismo di vedute rappresenti una ricchezza per il dibattito pubblico, non un ostacolo».

Assenza

L’assenza di Piscedda ha alimentato subito speculazioni su presunti cambi di leadership nel partito ma De Muru smorza i toni, ribadendo che la rappresentanza istituzionale spetta agli organismi di partito (i segretari) e non alle singole figure storiche. Dal canto suo Piscedda ha liquidato le illazioni definendole una «paranoia» esterna: «Era tutto concordato. Sono un iscritto e non avevo titolo per intervenire. È tempo di smettere di leggere ogni dinamica locale come una manovra dietro le quinte che mi vedrebbe protagonista».

Cantieri e territorio

Spiga poi ha dettato la linea per il gruppo consiliare composto da Fabiana Lucifora, Paolo Tambaro e Maria Vittoria Palla. Il segretario cittadino ha invitato la maggioranza a chiudere con la «narrazione vittimistica», ritenuta sterile e poco intelligente, sottolineando come il Pd, al contrario, sia pronto a esercitare un controllo capillare sull’operato della futura Giunta.

Uno dei focus sarà legato ai progetti nell’area fronte laguna e al complesso di Giliacquas: «Chiederemo conto della futura gestione di questi spazi, non permetteremo che tornino nell’abbandono già visto in passato».

Il Pd cittadino dunque si ripromette di essere il “pungolo” dell’amministrazione, confermando la volontà di lavorare per la città senza intenti demolitori ma con l’intenzione di monitorare costantemente il metodo di governo della sindaca Orrù.

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