Devastato il giardino dedicato alla memoria di Asia 

Vandali scatenati nel giardinetto in via San Benedetto, davanti al murale dedicato a Asia Loddo, la 16 enne morta dopo essere caduta dallo scooter in un terribile incidente a Is Pontis Paris.

Nello spazio, i familiari e gli amici della ragazza avevano sistemato fiori e oggetti per ricordare la giovane, ma nei giorni scorsi i balordi hanno rubato farfalline e girasoli e tagliato con le forbici i cavi del piccolo impianto di illuminazione che faceva luce nel giardinetto.

«Siamo dispiaciuti e arrabbiati per quello che è successo», dice Shaila Pitzalis amica di Asia e tra le promotrici della realizzazione del murale. «Rubare nel giardino del murale di Asia è l’atto più infame che si potesse compiere. Non sono ladri ma persone ignobili che non hanno rispetto nemmeno per chi non c’è più». Dopo quanto accaduto, aggiunge, «stiamo controllando le immagini delle telecamere della zona e chiedendo in giro se qualcuno abbia visto qualcosa. Per ripulirsi la coscienza, se mai ne avessero una, chiediamo che riportino tutto dove si trovava».

L’appello è stato lanciato anche sui social per fare in modo che chi ha visto qualcosa possa farsi avanti. (g. da.)

