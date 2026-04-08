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09 aprile 2026 alle 00:14

Destination Management, convegno al Rettorato 

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Un’occasione di confronto tra il mondo accademico, le istituzioni e gli operatori del turismo sulla gestione strategica delle destinazioni, con un approfondimento specifico sul contesto dell’Isola. È il tema del convegno “Destination Management in Sardegna. Modelli, competenze e strumenti per lo sviluppo dei territori” in programma quest’oggi, a partire dalle 9, nell’aula magna del Rettorato dell’Università di Cagliari, in via Università. L’iniziativa è promossa dal dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e dal corso di laurea in Management delle destinazioni e del turismo Culturale, in collaborazione con Assidema (Associazione Italiana Destination Manager).

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali del rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola. Seguiranno gli interventi introduttivi, tra cui quello di Giuseppe Melis, direttore del Crea (Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità) sul contributo della ricerca e della formazione nello sviluppo delle destinazioni, e quello di Flavia Coccia (Assidema), che offrirà una panoramica su visione e prospettive dell’associazione a livello nazionale.

Momento centrale del convegno sarà l’intervento dell’Assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, incentrato sul sistema di governance della destinazione Sardegna, tema cruciale per comprendere le dinamiche istituzionali e organizzative che incidono sulle politiche turistiche regionali.

Seguirà una tavola rotonda, moderata da Giulia Contu, con Giancarlo Dell’Orco, Martino Di Martino, Attilio Mazzella e Nicoletta Meloni. Il dibattito offrirà l’opportunità di approfondire esperienze operative, criticità e prospettive legate al ruolo del destination manager e ai modelli organizzativi delle destinazioni.

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