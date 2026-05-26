Degustazioni, il pre-Girotonno si trasferisce sui traghetti 

Dopo il successo delle Tuadde, le tavolate conviviali nei carruggi di sabato e domenica scorsi, il pre event del Girotonno segue il filo del gusto. Le degustazioni di tonno rosso si sono trasferite sui traghetti, fino a giovedì nella rotta Portovesme -Carloforte: oggi i protagonisti saranno Salvatore Ticca e Luca Poma, domani Dario Torabi e Secondo Borghero. Oggi, inoltre, inizia la Tuna Pizza Competition, un tour tra le pizzerie che hanno aderito all’iniziativa: ogni locale proporrà una creazione originale a base di tonno che sarà valutata nel corso delle serate di oggi e domani. Le tappe di oggi: Partenope (ore 20), Pomata Bistrot (20.45), Eos (21.30); domani sarà la volta di Lo Scugnizzo (ore 20), Il Corsaro (20.45), La Nave (21.30) e Guidi Park (22.15). Le pizze vincitrici saranno proclamate durante il Girotonno.

Da venerdì 29 fino al 2 giugno è tempo di main event. Prenderà il via la World Tuna Competition, competizione internazionale con chef da tutti i cinque continenti provenienti da Australia, El Salvador, Finlandia, Giappone, Italia, Marocco, Siria e Spagna che dovranno confrontarsi nella preparazione di piatti a base di tonno. Le serate del Girotonno saranno animate da spettacolo gratuiti: il 29 maggio Federico Quaranta e il suo monologo “E spezzò il pane”, sabato 30 è in programma il live di Rocco Hunt, il 31 maggio la comicità di Pino e gli Anticorpi con Sergio Sgrilli e il primo giugno si chiude con il concerto di Ermal Meta.

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