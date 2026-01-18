VaiOnline
Sassari.
18 gennaio 2026 alle 01:10

Degrado e sogni di rinascita 

Le due facce di corso Vico, furti e spaccio intorno alla stazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La convivenza degli opposti. Tra la stazione dei treni e corso Vico va in scena l’incrocio di caos e costruzione, degrado e rinascita, dimensioni parallele e non comunicanti. È un pianeta a sé la struttura ferroviaria che “ospita”, includendo anche lo slargo su cui si affaccia, il popolo notturno dedito a ruberie varie. Si insediano nella terra di nessuno che è questo angolo cittadino appena finiscono le corse degli autobus e dei treni. «Da noi - riferisce un dipendente delle ferrovie - sono entrati già tre volte di recente. Hanno rubato televisori, computer e tablet, messo a soqquadro gli uffici, scassinato il distributore delle bevande. In Questura ci sono diverse denunce. E in questo clima le colleghe hanno paura a prendere servizio la mattina presto».

Qui le dinamiche sono altre, nell’oscurità voluta e cercata. «Per ottenerla - spiega un residente - hanno sradicato i punti luce a terra della piazzetta dove passa Sirio». Depredati forse per rivendere fili, rame e i piccoli oblò (ex) luminosi. In questo scenario i furti si sommano, e hanno come vittime i garage del circondario e le automobili, alcune abbandonate. Specchietti, giubbotti catarifrangenti, buste con la spesa e finestrini fanno le spese degli assalti con insistenze che sanno di persecuzione. Un 54enne del sud che vive facendo piccoli trasporti ha visto il suo furgoncino spolpato senza tregua. «Mi hanno fregato la batteria - elenca - il gasolio, le maniglie, perfino la portiera. Quando sono tornato a casa per Natale ho dovuto sgonfiare tutte le gomme per non farmi rubare pure il camion». A 20 metri dai binari si trova poi una cabina Enel aperta. Nonostante gli adesivi che avvertono del pericolo di esplosioni, dentro ci si dorme e ci si droga in un cubicolo adatto solo a contorsionisti.

Arte di strada

Un panorama che stride con i dipinti realizzati, poco più sopra in corso Vico, dalla comunità di volontari, bambini inclusi, e artisti. I temi delle opere sono la bellezza e la pace, come chiesto dal comitato del centro storico per abbellire il viale. «Non sottovalutiamo i problemi - interviene Patrizia Mercuri, assessora comunale alla Valorizzazione del patrimonio, dirigente scolastica di San Donato e tra le promotrici dell’iniziativa - ma si sta lavorando per risolverli, con la rigenerazione urbana e il coinvolgimento della cittadinanza attiva». Per creare e non distruggere, come azione concreta e alla luce del sole.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il trionfo.

Cagliari, è una gioia infinita

Battuta la Juventus con un gran gol di Mazzitelli al 65’: esplode la Domus 
l Nello sport
Delitto a Carbonia

Lo accoltellano alla gola e bruciano il cadavere: orrore nel parco Rosmarino

Giovanni Musu aveva 53 anni: il corpo trovato davanti a una telecamera comunale (spenta) 
Stefania Piredda
La presidente Todde, i Cinquestelle e il Pd proseguono le interlocuzioni per gli incarichi ancora da assegnare

Nomine, caos infinito: dai direttori licenziati anche un ricorso al Tar

Sensi (ex Asl Sassari) ha già vinto, gli altri contro gli atti di fine anno 
Cristina Cossu
Meteo

Pioggia, vento, mareggiate La Sardegna aspetta l’arrivo della burrasca

Scatta l’allerta per il maltempo Attese onde alte oltre i sei metri 
Roberto Carta
L’intervista

«L’Arst non sarà solo un’azienda di trasporto»

I piani dell’amministratore unico: facciamo la rete ciclabile e pensiamo alla gestione dei parcheggi 
Alessandra Carta
L’intervista

«Federalismo fiscale e riforme vere per l’Isola»

Su energia e trasporti «la Regione non ha i poteri per decidere, serve un nuovo Statuto, non leggi farsa» 
Giuseppe Deiana
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
L’Intervista

«Le nuove tecnologie, sfida da accogliere per la Chiesa di oggi»

«Mi hanno colpito l’amore e il calore dell’Isola» L’allarme sull’abbandono scolastico in Gallura  
Caterina De Roberto
La storia

«Il kitesurf? Ho sbagliato io»

Alberto Russo: l’avevo montato male, sono vivo per miracolo 
Paolo Carta
Ambiente

Primavera in anticipo: rinasce Punta Molentis

«Una ferita che resta aperta, d’estate intensificheremo i controlli» 
Francesco Pintore