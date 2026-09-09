«Degrado all’ingresso del paese, ora basta» 

Pali dell'illuminazione arrugginiti, cartelli divelti, pneumatici accatastati e persino un locale trasformato in officina, con all'interno diverse auto, alcune delle quali incidentate. Una situazione di degrado all’ingresso di Santa Giusta per chi arriva dalla Statale 131, al centro di una relazione della polizia locale.

Ultimatum

L'area, in via Papa Giovanni XXIII, è di proprietà comunale ed è utilizzata dalla Vega carburanti spa, che gestisce il distributore di benzina attivo in paese dal 1986. Ora però i gestori hanno trenta giorni per bonificare la zona ed entro il 31 dicembre dovranno chiudere l'attività e fare le valigie. Così ha deciso pochi giorni la Giunta guidata da Antonello Figus che in una delibera ha demandato agli uffici di intimare alla Vega il ripristino dell'area e lasciarla entro tre mesi.

Il sindaco

«Non possiamo presentare il paese in questo modo – denuncia il sindaco, Antonello Figus – Dopo varie segnalazioni, la polizia locale ha effettuato un sopralluogo e ciò che è stato trovato è stato sconvolgente. Si tratta di una situazione di degrado oltretutto in contrasto con una serie di interventi già avviati per la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale del boschetto retrostante il distributore».

L'uso civico

Ma c'è una curiosità. Come si legge nella delibera di Giunta, alla scadenza del contratto di concessione dell'area, il 27 novembre 2021, il Comune non ha proceduto al rinnovo del contratto. «Non era possibile perché l'area era gravata da uso civico - spiega Figus, eletto tre mesi fa – A quel punto il Comune aveva deciso di procedere con la concessione annuale del suolo pubblico. Dalle carte è emerso che il canone annuo ammontava a 29mila euro».

Nuovo bando

Ora, però, le cose dovranno cambiare. «Con quella delibera abbiamo già chiesto agli uffici di procedere per trasferire l'uso civico e, nel frattempo, mettere nero su bianco una manifestazione di interesse propedeutica al bando per dare in concessione nuovamente l'area di servizio – aggiunge Figus – Chi si aggiudicherà la gara, che avrà una base d'asta di 30mila euro, dovrà effettuare un restyling dell’area. La concessione avrà una durata di dieci anni e quello spazio dovrà essere destinato esclusivamente a stazione di servizio per la distribuzione di carburanti. L'obiettivo è di non tenere quella stazione di servizio chiusa nemmeno per un giorno. Questa operazione dovrà essere fatta entro dicembre».

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