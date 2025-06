Defibrillatore dato in dono alla parrocchia 

Le donne del club Inner Weel di Quartu hanno regalato un defibrillatore semiautomatico alla chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini. La scelta non è stata casuale. C’era infatti l’intenzione di creare uno spazio cardioprotetto, in una zona turistica, dove durante il periodo estivo la popolazione residente raddoppia, con un conseguente aumento del rischio legato alle emergenze sanitarie, considerato che nel litorale non c’ è una guardia medica.

«Il gesto» ha spiegato una delle socie Luisella Cardia, «nasce dalla volontà di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, in un luogo che accoglie ogni anno migliaia di fedeli e visitatori, anche provenienti dall’estero. Con questo dono, la nostra associazione rinnova il proprio impegno a servizio del territorio, nella convinzione che ogni piccolo gesto possa contribuire concretamente al benessere e alla tutela della vita». Alla cerimonia ha partecipato il parroco della chiesa di Santa Maria degli Angeli don Andrea Secci.

