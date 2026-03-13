«Decisioni sbagliate, il centro diventerà un tappeto di lamiere» 

L’ipotesi di far passare sulla stessa corsia (centrale) bus e metrotranvia aveva fatto saltare sulla sedie le opposizioni in Consiglio comunale. «Una proposta che poggiava sicuramente sui sentimenti ma non su un’analisi dei flussi di traffico», spiega Giuseppe Farris, CiviCa 2024. «Ora, con la decisione dell’assessorato ai Trasporti, prendiamo atto che la Giunta regionale accoglie le mozioni a seconda delle proprie convenienze», il riferimento è al documento del Pd in Consiglio regionale per la corsia promiscua in via Roma, «e confonde il ruolo di socio dell’Arst con quello di gestore. Al di là di questo, tutte le perplessità sul progetto restano», aggiunge. «Le scelte del Comune su via Roma sono un errore strategico che preclude ogni soluzione strutturale», afferma Roberto Mura, Alleanza Sardegna. «Si sta sprecando l’occasione di restituire a Cagliari una piazza sul mare: il confronto con Olbia, dove il waterfront è già realtà, è impietoso». «Prepariamoci alla tempesta perfetta che si abbatterà da lunedì», dice Pierluigi Mannino, FdI. E aggiunge: «Rotatorie dai poteri taumaturgici, cantiere Arst incombente, chiusura della corsia preferenziale e deviazione sul lato portici delle linee del Ctm: un cocktail micidiale per la viabilità. Via Roma diventerà un tappeto di lamiere tra auto e bus». ( ma. mad. )

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