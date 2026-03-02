VaiOnline
Decine di equipaggi al Poetto di Quartu Lega Navale sul podio 

Per la prima tappa del campionato zonale Doppi, la Polisportiva Mare Quartu è stata presa d’assalto da decine di equipaggi provenienti da tutta Italia. In previsione della prima regata nazionale (da giovedì a domenica) molti atleti hanno anticipato l’arrivo per sfruttare al meglio ogni giornata di allenamento. Nonostante il fine settimana poco ventoso sono riusciti a portare a termine tre belle prove. Primo classificato l’equipaggio gardesano di Emilia Salvatore e Pietro Rizzi, il primo sardo è Gianluca Pilia con Alessio Fadda noni assoluti. Nella classe 420 podio tutto della Lega Navale Italiana – sezione di Cagliari – col primo posto di Ludovica Murtas e Licia Severino. Da ieri tutta la squadra nazionale è presente, seguita dal tecnico Daniel Loperfido, per un raduno collegiale al quale si sono uniti gli atleti del circolo ospitante.

Sempre al Poetto, ma nel versante cagliaritano, si è svolta la seconda Bolendi cup, regata dedicata all’Iq Foil . Dopo cinque prove il trofeo è stato vinto da Leonardo Bertugelli della Lega Navale Italiana di Cagliari, circolo organizzatore. Nella categoria senior il vincitore è Luca Conforti e nella U17 Jan Orlowsky, del Windsurfing club Cagliari. Tra le ragazze nell’U19 Andrea Schirru della Polisportiva mare Quartu e nell’U17 Giulia Maglioni del Wcc. Solo una prova invece è stata portata a termine a Oristano per la terza tappa del campionato zonale Ilca organizzata dal circolo Veliamoci. Vittoria per il cagliaritano Nicolò Utzeri dello Yacht club Cagliari nella categoria Ilca 6 mentre negli Ilca 4 ha avuto la meglio l’olbiese Leo Goddi dello Yacht club Olbia.

