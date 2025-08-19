«De Martino-Tronelli, è revenge porn» 

Roma. Muove i primi passi l’indagine della Procura di Roma sui video, carpiti illegalmente da un sistema di sorveglianza, in cui compaiono in atteggiamenti intimi il conduttore televisivo Stefano De Martino e la sua fidanzata Caroline Tronelli.

In casa

I fotogrammi sono stati rubati dall’appartamento della ragazza e poi pubblicati sul web. Sulla vicenda è intervenuto anche il Garante per la privacy, che ha disposto l’immediato stop alla divulgazione. Intanto i magistrati di piazzale Clodio, che hanno ricevuto la denuncia presentata dai legali dello showman, procedono per ora contro ignoti. Nel fascicolo si ipotizza il reato di accesso abusivo a un sistema informatico, ma le parti offese propongono ai Pm di valutare anche altre fattispecie di reato. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, hanno affidato le verifiche alla polizia postale, che tenterà di individuare gli hacker che sono riusciti a impossessarsi dei filmati e a riversarli nella rete.

Costa Smeralda

I legali di De Martino - che hanno depositato un esposto anche alla polizia di Porto Cervo, dove la coppia si trova in vacanza - chiedono ai magistrati di risalire agli autori e, nell’atto trasmesso in Procura, individuano una serie di profili legati in primo luogo alla lesione della privacy di De Martino e della compagna. Nell’esposto si chiede di accertare e punire chiunque abbia veicolato le immagini su alcuni siti, in chat di messaggistica istantanea e anche in gruppi privati di social network. Nell’atto i denuncianti individuano tra le condotte illecite anche quella prevista dall’articolo 612-ter del codice penale, ossia la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che prevede pene da uno a sei anni di carcere e multe fino a 15 mila euro.

Insulti

I video sono stati pubblicati anche su piattaforme online e moltissimi sono stati i commenti, in molti casi offensivi, lasciati dagli utenti. Agli inquirenti, i legali hanno allegato alla denuncia anche una serie di screenshot con le affermazioni ingiuriose indirizzate al conduttore tv e alla ragazza, in modo da poter risalire agli autori. L'immediata iniziativa del Garante punta, comunque, a limitare la diffusione dei filmati. L'Autorità per la protezione dei dati personali - ricordando che «la divulgazione di contenuti che riguardano la sfera personale ed intima, anche di personaggi noti, è suscettibile di determinare un pregiudizio grave e irreparabile per i soggetti coinvolti» - fa sapere di aver avviato «un’istruttoria» sul caso, al termine della quale «si riserva ogni opportuno provvedimento, sia di natura sanzionatoria che correttiva, nei confronti di coloro che risultassero responsabili delle violazioni accertate».

