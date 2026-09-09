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10 settembre 2026 alle 00:22

David Rossi, depone la ex «Voleva parlare con i pm» 

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Siena. L’ex compagna di David Rossi, Antonella Tognazzi, è stata ascoltata dalla commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte dell’ex capo della comunicazione di Mps, precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. La donna ha riferito del turbamento di Rossi per la perquisizione nella sua casa e nel suo ufficio, circa due settimane prima della morte, pur non essendo indagato. A Tognazzi Rossi avrebbe detto che l’allora Ad di Mps Fabrizio Viola indicava ai magistrati chi interrogare, e che il 4 marzo Rossi gli aveva scritto manifestando la volontà di parlare coi magistrati.

Tognazzi ha parlato anche dei biglietti strappati trovati nell’ufficio di Rossi e indirizzati a lei: gli furono mostrati dai magistrati, un mese dopo la morte, come possibile indizio di suicidio, ma alcune espressioni inconsuete le fecero sorgere dubbi.

Martedì sarà ascoltato il pentito Giuseppe Giglio. Intanto, a Varese, l’ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena Pasquale Aglieco è stato condannato a un anno per diffamazione in relazione ad alcune email anonime sul caso Rossi. La sentenza non è definitiva.

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