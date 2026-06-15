Danza, musica e teatro: il festival per i bambini 

Danza, teatro, musica, letture, laboratori artistici e creativi per tornare indietro nel tempo alla riscoperta della Sardegna nuragica. Da oggi fino a sabato, i Giardini pubblici ospitano la nuova edizione di DanzEstate, la manifestazione dedicata ai più piccoli organizzata dall’Associazione sarda musica e danza, con la direzione artistica di Massimiliano Leoni: «Con la nuova edizione», ha dichiarato, «si rinnova un rito che ogni anno vede i Giardini pubblici trasformarsi in un grande laboratorio della fantasia».

Il programma

Il fitto programma, pensato per un pubblico dai 3 ai 12 anni, si è aperto nei giorni scorsi con “Shardana”, una performance poetica itinerante che racconta la storia antica della Sardegna e che ha attraversato parchi e giardini della città. Sono previste repliche venerdì e sabato. Da oggi DanzEstate si sposta ai Giardini pubblici dove resterà sino a sabato, proponendo un ricchissimo ventaglio di attività, tra laboratori, spettacoli e letture. Il cartellone propone interessanti produzioni del panorama nazionale e regionale. Si parte oggi con il Balletto di Sardegna, che alle 17.30 porterà in scena “Bianca e Rossa”, una libera interpretazione de “L’amore delle tre melagrane”. Alle 19, lo storytelling di Teatro Barbaro che propone “Contos de Janas”, le leggende della tradizione popolare sarda, tratte da Sergio Atzeni e Rossana Copez, raccontate da Maria Loi.

L’ingresso a tutte le attività nei Giardini pubblici è libero e gratuito. La registrazione è obbligatoria all’info point. Accesso ai laboratori consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

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