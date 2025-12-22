Dalla Sardegna fino al centro dell’Africa 

Un sardo nel mondo tra pallone e panchine. Giovanni Scanu, nuorese del rione di Santu Predu, continua a esportare la sua competenza tecnica oltre i confini dell’isola. Dopo aver guidato squadre in tre continenti il suo viaggio professionale lo ha portato nella Repubblica Democratica del Congo, in Africa, dove ha assunto la guida del Tshinkunku. L’esordio è coinciso con una vittoria firmata da Mbuyi Beya, entrato nella ripresa e decisivo nel match.

Attualmente la squadra occupa il settimo posto nel gruppo A della Linafoot. Dopo il debutto sono arrivati un pareggio contro il Groupe Bazano, due sconfitte contro la capolista Simba e il St Eloi Lupopo, terza forza, e nell’ultimo turno l’ottimo pareggio (1-1) con l’altra capolista Mazembe.

L’obiettivo

«Ero in Russia al Kirov, in terza serie, prima dell’esperienza in India in Super League», ricorda Scano, «terminato il campionato, appena rientrato in Italia ho ricevuto la chiamata di un amico belga che mi ha proposto la guida del Tshinkunku. Dopo i contatti con il presidente della società, che è anche primo assistente del Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Félix Tshisekedi, ho sposato il progetto. Ho un contratto di tre mesi, fino al 31 gennaio 2026, poi si valuterà. L’ultimo pareggio contro il Mazembe, squadra che nel 2010 partecipò al Mondiale per Club contro l’Inter, è stato un segnale importante. L’obiettivo è entrare tra le prime otto. Per ora mi trovo davvero bene».

Curriculum

Classe 1975, Scanu ha mosso i primi passi in panchina nel settore giovanile del Santu Predu per poi allenare l’Atletico Nuoro e diverse realtà dei campionati regionali sardi. Il salto di qualità arriva a metà anni Duemila con l’esperienza da vice al Tempio e successivamente al Como, dove conquista Serie D e Coppa Italia di categoria prima di guidare diverse squadre tra Lega Pro, Serie D ed Eccellenza.

Dal 2012 prende forma una carriera internazionale che lo porta nei principali campionati di Lituania, Nigeria, Brasile, Bangladesh, Tanzania, Moldavia e India. Un percorso fatto di continui adattamenti e nuove sfide culminato nell’esperienza con il Tshinkunku: l’ennesima tappa di un allenatore che ha trasformato il proprio calcio in un viaggio globale, portando con sé professionalità, ambizione e radici sarde.

