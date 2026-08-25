Dalla nave da crociera 80 chili di cibo per la mensa della Caritas 

Non solo turismo e grandi numeri legati ai traffici marittimi. Anche nel cuore della stagione estiva prosegue l’attività di donazione del cibo a favore del mondo del volontariato impegnato nella lotta alle povertà. Ieri sono sbarcati dalla nave Toscana di Costa Crociere circa 80 chili di alimenti da destinare alla mensa della Caritas. Si tratta di eccedenze di cibo, debitamente confezionate, che la compagnia crocieristica, già da diversi anni, con il sostegno dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna, dona alle associazioni locali, garantendo sia un grande supporto alle attività quotidiane del volontariato sia una notevole riduzione nello spreco alimentare.

«La rete solidale tra Autorità di Sistema Portuale, compagnie di navigazione e mondo del volontariato rappresenta uno dei valori più importanti che i porti possono esprimere a favore del territorio», dice Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna, «la donazione delle eccedenze alimentari a Cagliari e la cambusa solidale ad Olbia e Golfo Aranci rappresentano gesti concreti che uniscono sostenibilità, inclusione sociale e attenzione alle fasce deboli della società. Un modello virtuoso che continueremo a promuovere e sostenere fortemente e senza sosta».

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