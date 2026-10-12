Dal web alla rivoluzione quantistica: il ruolo della Sardegna nell’innovazione 

Dalla rivoluzione del web all’intelligenza artificiale, fino alle prospettive del quantum computing: l’Isola torna a interrogarsi sul proprio ruolo nello sviluppo tecnologico e sulle opportunità offerte dalle nuove frontiere dell’innovazione. È questo il filo conduttore di “AI e autonomia – Sardegna, la culla del web, oggi punta su intelligenza artificiale e quantum”, una giornata di approfondimento e confronto a cura di Riccardo Luna, editorialista del Corriere della Sera, in programma giovedì 15 ottobre alle 10 a Cagliari, nell'aula magna del Rettorato. Esponenti del mondo accademico, della ricerca e dell’impresa discuteranno le trasformazioni in corso e il loro impatto sull’economia, sulla società e sulle prospettive di sviluppo del territorio.

Tra i relatori, il rettore di Cagliari, Francesco Mola, e i docenti Battista Biggio e Gian Luca Marcialis del dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica.

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