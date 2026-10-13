Dal passato alle sfide per il futuro: 100 anni di edilizia 

Cento anni di storia della rappresentanza delle imprese edili, intrecciati alle trasformazioni economiche, sociali e urbanistiche che hanno accompagnato la crescita di Cagliari e della Sardegna meridionale.

La sezione Costruttori edili di Confindustria Sardegna Meridionale-Ance Sardegna Meridionale ha celebrato ieri un secolo di vita, con un evento al Teatro Carmen Melis di Cagliari.

«Se oggi possiamo guardare al futuro con fiducia è perché, prima di noi, qualcuno ha saputo costruirne le fondamenta», ha detto il presidente Renato Vargiu. «Il settore delle costruzioni continua a essere uno dei protagonisti dello sviluppo della nostra regione e del Paese. Le sfide che lo attendono richiedono visione e capacità di adattamento: la transizione ecologica, l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei processi, la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e delle infrastrutture, la sostenibilità economica e ambientale. Il centenario, più che un traguardo, è una nuova partenza».

Antonio Ciucci, presidente Ance, ha sottolineato che «oggi il settore rappresenta il 12% del Pil e 1milione e 700mila occupati. Con la Pubblica amministrazione abbiamo superato la prova del Pnrr raggiungendo gli obiettivi nei tempi previsti e portando a compimento i cantieri, e la Sardegna ne è un esempio con 620 cantieri avviati per 1,5 miliardi, quasi tutti conclusi. Adesso la sfida è quella di dare continuità agli investimenti, ma non possiamo pensare al futuro se non risolviamo le emergenze del presente, a partire dalle compensazioni per il caro materiali che ci portiamo dietro da due anni».

Sono intervenuti Antonello Argiolas, presidente di Confindustria Sardegna Meridionale, il sindaco Massimo Zedda, e Francesco Spanedda, assessore regionale agli Enti locali.

Tra i momenti centrali, la presentazione di “Costruire Cagliari 1926-2026” (Ilisso), curato da Maria Luisa Di Felice, docente di Storia contemporanea all’Università di Cagliari, e Francesca Loi, ricercatrice di Storia contemporanea. Un volume monumentale che restituisce la memoria di un secolo di attività, e dà spazio anche alle testimonianze dei Past President e delle donne che hanno contribuito alla crescita del comparto.

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