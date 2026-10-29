Dal Palio di Siena alle corse locali, esperti del cavallo a confronto 

Domani all’hotel Su Gologone primo convegno “Dal Palio di Siena alle manifestazioni nuoresi: un modello di collaborazione veterinaria per la sicurezza degli equidi”, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione della Asl 3. L’appuntamento, di alto profilo scientifico, mette in dialogo la secolare esperienza del Palio di Siena, modello riconosciuto a livello nazionale per la tutela e la gestione veterinaria del cavallo in eventi pubblici, e le tradizionali manifestazioni del Nuorese, patrimonio culturale e identitario della Sardegna.

L’obiettivo è costruire un protocollo condiviso, aggiornato, che ponga al centro il benessere animale, la sicurezza e la responsabilità professionale. Il programma, moderato da Susanna Pioli, si articola in una giornata, dalle 8.15 alle 13.30, con i massimi esperti nazionali. Si parte dal quadro normativo aggiornato con Tommaso Di Paolo al ruolo delle Asl con Anna Carone, al doping nelle manifestazioni storiche (Germano Di Corinto), alle procedure di prelievo ematico e verbale di campionamento (Paolo Rizzi), alla visita clinica per l’idoneità psico-fisica del cavallo (Rodolfo Gialletti - UniPg). Poi Carlo Alberto Minniti, Raffaele Cherchi, Raffaello Ciampoli e Anna Carone. Quindi tavola rotonda con i componenti della Commissione veterinaria del Palio di Siena, Lucio Petrizzi e Giorgio Strozzi. Responsabili del convegno Sandro Meloni e Francesco Zucca.

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