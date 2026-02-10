Dal centro alla periferia: al via il Carnevale 

Il momento della grande sfilata di Giovedì Grasso è arrivato e il calendario del Carnevale cagliaritano entra nel vivo. Un fitto intreccio tra la programmazione del “Su Carrasciali Pirresu” e il ritorno dei carri allegorici in città. Da Pirri a Sant'Avendrace, passando per Is Mirrionis e i quartieri storici: tutto pronto per un calendario che andrà avanti sino a domenica 22. Cinque i gruppi organizzatori – Viking Group, Villaggio Pescatori, Il Crogiuolo, Vespa Club Cagliari e Tra Parola e Musica – impegnati in un programma diversificato e ricco di novità.

Giovedì Grasso

Domani in occasione la prima sfilata: si partirà alle 18 da via de Candia per poi attraversare i quartieri storici, da Castello a Stampace, passando per Villanova a Marina. Attesi per l’occasione circa 200 figuranti che animeranno la tradizionale Ratantira.

Il ritorno dei carri

Domenica 15 la seconda sfilata, che segnerà il ritorno dei carri allegorici in città dopo 20 anni. Per l’occasione la festa arriverà anche nei quartieri di periferia: partenza alle 17:30 in via San Paolo, per poi percorrere Viale Sant'Avendrace, Via San Michele, Via Emilia e Via Abruzzi. Si ritornerà poi a ritroso fino al punto di arrivo in Piazza Trento. A partecipare alla grande sfilata cinque carri allegorici in arrivo dall’Isola e oltre 500 figuranti a piedi.

Martedì Grasso

A partire dalle 18 sfilata da Piazza del Carmine, verso piazza Yenne fino ad arrivare a Piazza Costituzione. Qui si svolterà a destra verso Viale Regina Margherita e Via Roma lato portici. Ultimo giorno di festa domenica 22 a Giorgino, con il tradizionale rogo di Cancioffali e la Pentolaccia. Novità di quest’anno è infatti la decisione di spostare il rogo a Villaggio Pescatori.

Per le vie della città anche i ciclisti iscritti alla Fiab, mascherati in sella alle loro biciclette. «Ci saranno tanti giochi e una grande zeppolata – spiega Mariano Strazzeri, presidente del comitato di Villaggio Pescatori –, tra i bambini verranno infine premiate le maschere migliori». Ricco anche il programma degli eventi collaterali: tra spettacoli, attività per bambini, la Sartiglietta in bicicletta e la 18ª edizione della Vespiglia. Intanto oggi all’Exmè di Pirri a partire dalle 16 un momento di festa solidale dedicato agli oltre 2mila minori e alle famiglie seguite dal progetto "Tiabbraccio". L’appuntamento settimanale della distribuzione di alimenti e beni di prima necessità sarà accompagnato, per l’occasione, da musica, uno spettacolo di giocoliera pensato per coinvolgere bambini e adulti, zeppole e chiacchiere per tutti. Un Carnevale reso possibile, dopo le difficoltà iniziali, «grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale che ha assicurato un supporto concreto e costante», conclude Matteo Mandas, referente del Viking Group.

RIPRODUZIONE RISERVATA