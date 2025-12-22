VaiOnline
Il progetto.
23 dicembre 2025 alle 00:49

Da disoccupati a super esperti di IA 

Quartu ha 10 nuovi esperti di Intelligenza artificiale. Si è concluso nei giorni scorsi il laboratorio gratuito dedicato ai giovani disoccupati, promosso dal Comune in collaborazione con C22 Consulting. In questi 3 mesi i ragazzi coinvolti hanno potuto alternare lezioni in presenza e collegamenti da remoto, con l’obiettivo di implementare le competenze digitali, con particolare riferimento all’AI generativa.

Ieri la consegna degli attestati di partecipazione nello Spazio Pira, che ha permesso di rappresentare il lavoro fatto. All’incontro di ieri erano presenti la dirigente dei Servizi sciali Lorena Cordeddu, il collega del settore Innovazione Raffaele Cossu. «Abbiamo dato gambe a questo progetto certi dell’importanza di sostenere la formazione dei nostri giovani – ha detto il sindaco Graziano Milia –, e quindi di quanto possa essere utile dare loro occasioni di crescita professionale, perché possano porsi come esperti anche in quelle materie che in pochi conoscono, anticipando quindi la concorrenza. Ne beneficiano loro in primis, ma anche tutta la comunità quartese». A gennaio il prossimo incontro: «Un’altra giornata aperta alla cittadinanza», spiega il sindaco, «sarà l’occasione per i ragazzi formati di rappresentare il percorso realizzato e le competenze acquisite».

