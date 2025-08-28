VaiOnline
Villanovaforru.
29 agosto 2025 alle 00:35

Da Christie’s al museo di Genna Maria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Sa Curadora” ha trovato casa a Villanovaforru. Il presidente di Nurnet, Antonello Gregorini, ha consegnato il bronzetto acquistato alla casa d’aste Christie’s a Giacomo Paglietti, direttore del museo civico Genna Maria. La statuetta, finita all’asta in Inghilterra e ribattezzata dal pubblico con questo nome, è arrivata in Marmilla grazie a una campagna di crowdfunding promossa da Nurnet, che ha coinvolto oltre 150 sostenitori. La nota casa d’aste lo aveva acquistato da una collezione privata in Svizzera. Il consiglio direttivo della rete ha scelto Villanovaforru come sede ideale per la conservazione: un museo di periferia, ma con una tradizione importante alle spalle, il primo civico della Sardegna, a metà strada tra Cagliari e Oristano.

Paglietti, da sempre convinto dell’autenticità del reperto nonostante le dicerie, racconta la lunga trafila burocratica necessaria per il trasferimento: dai controlli doganali ai certificati di detenzione e importazione. Il bronzetto, di piccole dimensioni, consente di apprezzarne il valore costruttivo, ma resta per ora un “presunto”: «Custodiremo il manufatto in deposito in attesa delle opportune verifiche da parte della Soprintendenza. Solo dopo gli accertamenti necessari, infatti, sarà valutata l’esposizione al pubblico», conclude Paglietti. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Via Ghibli, non furono avvelenati

Uno strozzato, l’altro soffocato: svolta nell’inchiesta sul duplice omicidio 
Francesco Pinna
Il voto

Regionali, si parte Ma Veneto e Puglia restano un rebus

Nelle Marche il primo faccia a faccia Salvini: dopo Zaia? Squadra che vince... 
La guerra

Meloni: «No a militari italiani a Kiev»

L’impegno di Roma solo fuori dai confini ma «Mosca non vuole la pace» 
Manovra.

Taglio dell’Irpef, più tasse sulle banche

Prende corpo l’ipotesi di alzare le aliquote sul “buyback” degli istituti 