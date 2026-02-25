Crociere tutto l’anno, sarà un 2026 da record 

La stagione crocieristica 2026 prevede numeri record, con un sensibile miglioramento rispetto al 2025 e la presenza di navi tutto l’anno. L’obiettivo è tracciato: superare le 600mila presenze da qui a dicembre, sfondando il recente primato del 2024 quando gli arrivi si erano attestati a 574.605.

I numeri sono stati presentati ieri mattina al Molo Ichnusa, in una conferenza organizzata da Cagliari Cruise Port dove il tema conduttore è stato quello della crescita. Non solo in quantità, ma pure in qualità: «Sì, perché avremo presenze anche nei mesi più utili per la città, su tutti ottobre, visto che luglio e agosto sono già pieni di turisti. E avremo diverse fasce di spesa», anticipa Domenico Bagalà, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

I dati

Una media di 15 navi al mese, una ogni due giorni, per oltre 600mila ospiti (+26% rispetto ai 477.963 del 2025). Il calendario delle navi da crociera è piuttosto fitto ed è già iniziato il 27 gennaio, con la prima call stagionale che ha visto l’arrivo della Silver Muse (della Silversea Cruises, luxury all-inclusive experience) e – un’ora dopo – della Viking Vesta.

In tutto gli scali saranno 181, anche qui in aumento dai 163 di un anno fa (+11%), con 31 diverse compagnie (quella col numero maggiore è Msc Crociere, 53, seguita da Costa Crociere con 42) e 15 Maiden Calls, ossia prime volte nel porto di Cagliari. I prossimi arrivi saranno il 10 marzo con la Costa Toscana e l’Ambition, ultimo approdo il 27 dicembre di nuovo con la Viking Vesta.

La crescita

Cagliari è una delle mete preferite dai crocieristi, che spesso tornano per viaggi individuali. «La stagione 2026 porta tante buone notizie», sottolinea Raffaella Del Prete, direttrice generale di Gph Italian Ports e general manager di Cagliari Cruise Port. «Ci sarà un apporto al tessuto economico del territorio costante per tutto l’anno. La città è in grado di rispondere alle esigenze più disparate, dalla luxury line a navi con più ospiti, con un impatto positivo sugli alberghi».

Nel 2025 c’era stata una leggera flessione, con poco meno di 100mila passeggeri e un calo di 14 scali. «Questo perché c’erano state alcune cancellazioni, non frutto di scelte negative su Cagliari ma anche per questioni geopolitiche», segnala Del Prete. «L’aumento del 2026 lo dimostra: vogliamo tenere tutte le linee».

Apprezzamento

Il porto di Cagliari è strategico nel Mediterraneo, con un ruolo nevralgico nello scenario crocieristico. Quest’anno attesi 24 doppi approdi, 4 tripli e uno quadruplo. Il mese da record sarà ottobre, 34 arrivi previsti, circa 40mila i sardi che si imbarcheranno («ma l’obiettivo è che altri ospiti arrivino da fuori per partire da Cagliari, e qui sarà fondamentale la sinergia con gli aeroporti», rimarca Bagalà).

«I risultati degli ultimi anni devono essere un punto di partenza», si augura l’ammiraglio Giovanni Stella, comandante della Capitaneria di porto di Cagliari. «Dobbiamo continuare a investire in questo settore, porta indotto e lavoro: la Sardegna, più di ogni altra regione, ne ha bisogno in modo che i giovani non facciano più biglietti di sola andata per andare a lavorare fuori».

Marketing

Il traffico crocieristico sarà anche valutato. «Col progetto MedCruise, che conta più di 160 porti, capiremo quanti soldi lascia un crocierista nel territorio. Gli ospiti, prima della partenza, daranno la loro opinione e indicheranno dove hanno speso: da lì raccoglieremo i risultati», evidenzia Valeria Mangiarotti, marketing manager dell’AdSp.

«L’amministrazione comunale lavora alla creazione della destinazione Cagliari, per trasformare i flussi crocieristici in opportunità reali», ha detto l’assessora al Turismo, Maria Francesca Chiappe.

