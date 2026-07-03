Cresce il mercato illegale sul dark web 

Non solo pacchi anonimi. I traffici di droga, in particolare le sostanze sintetiche, viaggiano sul “dark web”: tutto a portata di click con la garanzia di restare praticamente anonimi. Anche in questo caso però le tecniche di indagine delle forze dell’ordine cercano, anche riuscendoci, di dare una spallata ai traffici illegali con sequestri e arresti.

Anche la ketamina, come accertato in una recente indagine della Guardia di Finanza, viaggia nei pacchi spediti da più parti del Mondo per poi arrivare nell’Isola principalmente da Spagna e Olanda. Le consegne nei punti di ritiro automatici consentono di mantenere l’anonimato, e dunque sono le più utilizzate. Ketamina e le altre droghe sintetiche stanno trovando sempre più spazio nel mercato dello spaccio dei locali notturni. Sostanze ricercate dai frequentatori della movida. Come emerso in una lunga inchiesta dei carabinieri del nucleo investigativo provinciale che la scorsa estate avevano contrastato proprio i traffici delle droghe sintetiche. E la tecnica usata per far arrivare le varie sostanze in città era proprio quella dei pacchi anonimi: spediti attraverso inconsapevoli corrieri e ritirati in punti automatici proprio per sfuggire a controlli e servizi. Nell’eterna sfida tra gruppi criminali e forze dell’ordine. (m. v.)

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