VaiOnline
Sanluri.
25 febbraio 2026 alle 01:05

Crepe e vibrazioni, alunni a casa 

Paura al Vignarelli, intervengono i vigili del fuoco: «Nessun pericolo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Crepe nelle pareti, misteriosi boati e vibrazioni al pavimento, poi l’evacuazione e l’attesa dei chiarimenti arrivati a qualche giorno di distanza. È successo all’istituto tecnico Vignarelli di Sanluri, dove il fenomeno ha destato forti preoccupazioni e paure al personale e agli alunni, oltre all’ira dei genitori degli studenti. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno rassicurato gli animi: «Al termine dell’accertamento non sono emerse criticità tali da richiedere provvedimenti di urgenza di competenza di questo comando. Ulteriori verifiche toccheranno alla Provincia, proprietaria dell’edificio».

L‘ispezione

Le vibrazioni e i boati sono stati avvertiti sia dagli insegnanti sia dagli studenti, in particolare nella sala professori e nei laboratori attigui. «Fenomeni – dice la dirigente, Romina Di Nardi - che non potevo lasciar passare con una semplice segnalazione dell’accaduto all’ente proprietario. In quel momento la preoccupazione è stata soprattutto verso i ragazzi, da qui la decisione di farli uscire, attivandomi per il rientro a casa. Poi ho sollecitato la Provincia e i vigili del fuoco. L’esito delle verifiche effettuate ha confermato la stabilità dell’edificio, escludendo qualsiasi rischio».

Ed è stata la comunicazione dei vigili del distaccamento di Sanluri a cancellare in maniera chiara ogni timore sui rischi paventati. «Dall’analisi visiva – si legge nella nota di verifica - condotta sui luoghi, è emerso che l’edificio, allo stato attuale, non mostra segni di ammaloramento, fessurazioni strutturali o cedimenti». Tutto in regola anche «dall’ispezione dei pilastri portanti e del perimetro esterno: non si evidenziano criticità tali da richiedere provvedimenti di urgenza». Infine l’invito alla scuola e alla Provincia a «intraprendere i provvedimenti necessari al fine di mitigare la situazione a tutela della pubblica e privata incolumità».

Il mistero

Il presidente della provincia del Medio Campidano, Giuseppe De Fanti, dice la sua: «Le crepe lungo le pareti della scuola non sono una novità, ci sono sempre state. In questi giorni di piogge insistenti, i nostri tecnici hanno effettuato diverse ispezioni. Continueremo ad essere vigili ed attenti». Il consigliere dell’ente intermedio e del Comune di Sanluri, Massimiliano Paderi, dichiara: «La scuola ha 30 anni, le norme cambiano e bisogna adeguarsi. L’impegno è attivarci per la disponibilità di un documento di vulnerabilità sismica, indispensabile per eseguire interventi specifici e di manutenzione costante».

A questo punto resta il mistero dei boati e delle vibrazioni. «Al momento – conclude Di Nardi – anche da parte dei tecnici nessuna certezza, solo supposizioni. Non si esclude che possano essere provocate dall’accensione delle caldaie a gasolio che alimentano l’impianto di riscaldamento. L’ipotesi è dettata dalla vicinanza con le aule dove si avvertono i fenomeni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 