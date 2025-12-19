VaiOnline
Burcei.
20 dicembre 2025 alle 00:28

«Così stiamo risolvendo il problema idrico del paese» 

Tre milioni di euro per risolvere il problema idrico a Burcei. I lavori sono in corso, li sta curando Abbanoa. In particolare si sta intervenendo nel primo tratto di tre chilometri della vecchia condotta da Corongiu verso il paese, dove in passato si sono verificate grosse perdite d’acqua, lasciando Burcei all’asciutto. Si stanno installando dei bypass di circa un chilometro che consentono di garantire l’erogazione anche durante i lavori in corso. La condotta lasciata vuota viene risanata dall’interno, tramite una particolare guaina in materiale ultraresistente, il kevlar, che aderisce alle pareti interne delle vecchie e malandate tubature».

Ieri il presidente del consiglio d’amministrazione di Abbanoa Giuseppe Sardu, accompagnato da funzionari e tecnici dell'Ente, hanno effettuato un sopralluogo col sindaco di Burcei, Simone Monni. «Abbanoa, che ha preso la gestione del servizio idrico di Burcei da meno di due anni - ha detto Sardu - ha immediatamente messo mano a un piano straordinario per garantire ai suoi nuovi utenti un servizio finalmente rinnovato. Per la nostra azienda è stata una priorità necessaria a risolvere il problema alla radice».

«Per il paese - ha detto il sindaco Simone Monni - è un grande risultato, un intervento atteso da anni per la soluzione di un problema che ha sempre creato pesanti disagi. L’amministrazione comunale, assieme ad Abbanoa ha creduto in questo progetto, operando in stretta collaborazione anche attraverso incontri a Cagliari e Burcei. I lavori dovrebbero essere completati a inizio marzo del prossimo anno, con un intervento come questo che risana la rete senza impatti sul terreno e che ha già dato ottimi risultati in altri cantieri della Sardegna. Sui restanti sei chilometri dell’intera vecchia condotta, non sono state rilevate criticità».

