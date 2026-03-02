VaiOnline
Serie D.
03 marzo 2026

Cos in risalita Due nuovi soci per il Monastir  

Cade il Monastir in casa contro l’Ischia, rallenta la Costa Orientale Sarda, fermata sullo 0-0 in trasferta dalla Palmese, tornano a vincere il Latte Dolce sul campo della vice capolista Trastevere e l’Olbia contro il Budoni.

La 9ª giornata di ritorno di Serie D non lesina sorprese a partire dai due anticipi che, per cominciare, hanno fruttato una sconfitta, la seconda di fila, alla migliore delle sarde. Quel Monastir, matricola assoluta, che a dispetto dello 0-1 di sabato resta nei playoff con 40 punti a otto turni dalla fine della stagione regolare. Tra l’altro ieri con un comunicato il club ha annunciato di aver «accolto due giovani imprenditori che hanno deciso con entusiasmo di entrare a far parte della nostra realtà» e di essere pronto «a inserire altre figure che hanno mostrato interesse nel progetto Monastir e nel suo sviluppo».

Il pareggio con la Palmese prolunga invece la striscia positiva della Cos, che con 36 punti è più vicina ai playoff (-3) che ai playout (+4). Torna a vincere dopo quattro gare avare di punti (uno solo nel derby con l’Olbia) il Latte Dolce, che grazie al 2-0 rifilato a domicilio alla “big” Trastevere grazie ai gol di Tokic e Fois balza fuori dalla zona retrocessione con 34 punti. E lo fa scavalcando il Budoni, che perde il derby di Gallura e scivola al quattordicesimo posto a quota 31 in piena bagarre salvezza.

Fatale l’1-0 del Nespoli, dove all’Olbia basta la zampata vincente di capitan Ragatzu per conquistare i 3 punti. Un bottino che mancava dal derby di andata con i biancazzurri, in crisi nera, ma che fa più morale che classifica dal momento che i bianchi, terzultimi, sono adesso a -8 dalla tredicesima (l’Anzio) e per potersi giocare la conferma della categoria almeno agli spareggi il gap tra le due posizioni non deve superare i 7 punti. La sosta di questa domenica per la Viareggio Cup servirà a recuperare gli infortunati Anelli, Viscovo, Ragatzu e Mameli, usciti malconci gli ultimi due dal derby, a tesserare Oproiescu, in prova da qualche giorno, e a completare le visite mediche di Gaye, ufficializzato giovedì.

Il campionato riprenderà il 15 marzo con Budoni-Montespaccato, Flaminia-Monastir, Ischia-Olbia, Latte Dolce-Scafatese e Cos-Albalonga.

