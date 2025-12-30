Cortocircuito nel servizio dialisi, pazienti trasferiti a Lanusei 

Il fumo sprigionato dall’apparato elettronico è stato il campanello d’allarme. In quei momenti, gli addetti ai lavori del reparto di Nefrologia e dialisi del poliambulatorio di Tortolì hanno avvertito l’emergenza e chiamato subito i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, evitando guai più seri.

Ad andare in corto è stata la scheda elettronica del quadro della continuità elettrica, ossia il sistema che alimenta i macchinari utilizzati per offrire il servizio ai dializzati. Così, lunedì pomeriggio, tutte le attività del dipartimento sono andate in tilt e i pazienti trasferiti a Lanusei dove il personale, guidato dal primario Massimo Beluardo, li ha ricevuti sottoponendoli alle consuete terapie. «I pazienti che fanno riferimento alla struttura Tortolì - ha confermato ieri la direzione dell’Asl Ogliastra, guidata fino a Natale dal commissario Diego Cabitza - sono stati presi in carico a Lanusei. Qui le cure sono state garantite a tutti senza alcuna interruzione delle terapie».

Tuttavia, non c’è ancora una data precisa sulla ripresa delle attività nel reparto allestito al poliambulatorio di via Monsignor Carchero: «Il servizio - ha precisato la stessa Azienda dalla sede di via Piscinas - verrà ripristinato il più presto possibile». In conseguenza del disagio provocato dall’inconveniente sui sistemi di alimentazione, i nove pazienti del turno di lunedì sono rientrati a casa intorno alle 21. Intanto, anche ieri sono proseguiti gli interventi dei tecnici specializzati per ripristinare il funzionamento della scheda elettronica bruciata. In corso le valutazioni del caso che potrebbero prevedere anche la sostituzione dello stesso componente.

