Corsia chiusa in piazza Deffenu, traffico in tilt 

Non bastavano i lavori della metro e i numerosi cantieri sparsi per tutta la città. A creare ancora più disagi al traffico in centro si è aggiunta anche la temporanea chiusura della corsia della rotatoria di piazza Deffenu che consente di svoltare verso viale Diaz. Era stata disposta da giovedì sera a causa della caduta di alcuni calcinacci dalla facciata del Palazzo Enel. Su segnalazione dei Vigili del fuoco, la Protezione civile ha provveduto a sistemare le transenne e i new jersey in plastica per evitare – in caso di ulteriori cadute – conseguenze ben più gravi. Il Comune ha poi ufficializzato la chiusura, in attesa degli interventi. Quattro operai si sono messi al lavoro da ieri mattina per sistemare la parte pericolante, all’ottavo piano dell’edificio, in modo da rimettere in sicurezza la facciata del palazzo e la strada. Gli interventi sono terminati in serata, consentendo così la riapertura della corsia.

I disagi

La chiusura ha avuto però inevitabili ripercussioni sul traffico in centro, già congestionato dai lavori per la metropolitana. Proprio la rotatoria di piazza Deffenu, insieme a quella di piazza Amendola, era stata istituita a marzo per regolare meglio la viabilità durante i cantieri. Una scelta particolarmente apprezzata dai cittadini, in quanto aveva facilitato i collegamenti in auto tra via Roma, viale Colombo, viale Diaz, viale Regina Margherita e via Sonnino. Per tutta la giornata di ieri, invece, andare da una strada all’altra è diventato molto più complicato. Gli automobilisti, in molti casi sorpresi dalle transenne, sono stati costretti a trovare lunghi percorsi alternativi per raggiungere la propria destinazione e non senza difficoltà.

Le deviazioni

Chi arrivava da via Roma lato Lungomare è stato costretto a percorrere tutta viale Colombo per andare in viale Regina Margherita o in viale Diaz. Dalla rotonda del Molo Ichnusa si doveva procedere fino al semaforo dopo piazza dei Centomila, si svoltava a sinistra per via Caboto e poi nuovamente a sinistra in viale Diaz, dove i lavori per la metro costringono alla deviazione in viale Cimitero. Poi da viale Bonaria si poteva tornare verso via Sonnino e viale Regina Margherita. Un percorso decisamente più lungo rispetto a quello previsto dalla rotatoria di piazza Deffenu, considerate anche le code e il traffico nelle ore di punta. I lavori per la messa in sicurezza dell’edificio sono terminati nella serata di ieri, limitando a neanche ventiquattro ore i disagi ed evitando, soprattutto, un altro fine settimana da bollino rosso per la viabilità.

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