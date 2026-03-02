VaiOnline
Sant’Antioco.
03 marzo 2026 alle 00:06

Corsi per preparare i bagnini che lavoreranno nelle spiagge 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune di Sant’Antioco apre il bando per partecipare gratuitamente al corso per assistente bagnanti, certificato dalla Federazione italiana nuoto. Il percorso di preparazione, comprende l’attestazione Blsd e il tesseramento federale valido 5 anni. L’iniziativa è rivolta ai residenti tra i 18 e i 50 anni e punta a formare nuove figure da impiegare lungo gli arenili la prossima estate. «Il progetto, finanziato con oltre 5 mila e 600 euro di fondi comunali, mette a disposizione otto posti - ha detto il sindaco Ignazio Locci - e le lezioni si svolgeranno tra maggio e giugno prossimi nella piscina di Iglesias. In caso di esito positivo, consentirà di operare su tutto il territorio nazionale, in piscine, acque interne e litorali». L’avviso precisa che ci partecipa deve essere in possesso di adeguate capacità natatorie, che saranno verificate con una prova preliminare. Le istanze vanno inviate via Pec entro le 10 del 16 marzo. In caso di domande superiori ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria che terrà conto dell’età e di eventuali esperienze agonistiche o certificazioni di istruttore di nuoto. «L’obiettivo - ha concluso il sindaco - è rafforzare la sicurezza delle spiagge e offrire ai cittadini concrete opportunità di lavoro stagionale qualificato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Tutto il Medio Oriente è una polveriera

I 500 caschi blu della Brigata Sassari sono arrivati in Libano: Beirut sotto le bombe di Israele 
Il conflitto

I sardi ancora nel Golfo: «Bloccati dopo il check-in»

Spazio aereo vietato per paura dei raid iraniani Due guspinesi lasciati a terra all’ultimo minuto 
Giovanni G. Scanu Maurizio Pilloni
Centrodestra

«Il Campo largo ha fallito, noi pronti al voto»

La Lega si riorganizza, a Cagliari il vice di Salvini: la nostra forza è stare in mezzo alla gente 
Alessandra Carta
Carceri

«A Badu ’e Carros non arriveranno i boss»

Il sottosegretario Delmastro: niente Alta sicurezza, a Nuoro solo reclute della mafia 
Caterina Fiori
Conti pubblici.

Il deficit cala ma si ferma al 3,1% del Pil

Rimandata l’uscita dalla procedura di infrazione Ue. Pressione fiscale oltre il 43% 