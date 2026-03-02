Corsi per preparare i bagnini che lavoreranno nelle spiagge 

Il Comune di Sant’Antioco apre il bando per partecipare gratuitamente al corso per assistente bagnanti, certificato dalla Federazione italiana nuoto. Il percorso di preparazione, comprende l’attestazione Blsd e il tesseramento federale valido 5 anni. L’iniziativa è rivolta ai residenti tra i 18 e i 50 anni e punta a formare nuove figure da impiegare lungo gli arenili la prossima estate. «Il progetto, finanziato con oltre 5 mila e 600 euro di fondi comunali, mette a disposizione otto posti - ha detto il sindaco Ignazio Locci - e le lezioni si svolgeranno tra maggio e giugno prossimi nella piscina di Iglesias. In caso di esito positivo, consentirà di operare su tutto il territorio nazionale, in piscine, acque interne e litorali». L’avviso precisa che ci partecipa deve essere in possesso di adeguate capacità natatorie, che saranno verificate con una prova preliminare. Le istanze vanno inviate via Pec entro le 10 del 16 marzo. In caso di domande superiori ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria che terrà conto dell’età e di eventuali esperienze agonistiche o certificazioni di istruttore di nuoto. «L’obiettivo - ha concluso il sindaco - è rafforzare la sicurezza delle spiagge e offrire ai cittadini concrete opportunità di lavoro stagionale qualificato».

