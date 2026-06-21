Corsa contro la fame, studenti protagonisti 

Una corsa, centinaia di passi e un grande risultato di solidarietà. L’Istituto Globale di Jerzu ha aderito alla Corsa contro la fame 2026, trasformando una giornata di sport in un concreto aiuto per i bambini che vivono in condizioni di grave malnutrizione. Grazie alla partecipazione delle classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado sono stati raccolti 6.556 euro, cifra che consentirà di garantire cure e sostegno a 219 bambini malnutriti nei Paesi in cui opera l’organizzazione umanitaria promotrice dell’iniziativa.

Il progetto ha coinvolto gli studenti, chiamati a correre lungo un percorso stabilito dopo aver individuato uno o più sponsor, come genitori, nonni o zii. Ognuno si impegnava a versare una somma, anche simbolica, per ogni giro completato dall’alunno, trasformando così l’impegno sportivo in una raccolta fondi concreta.

«Un grazie a tutte le alunne e gli alunni che hanno corso con entusiasmo, impegno e generosità, dimostrando che anche i piccoli gesti possono avere un impatto enorme - commenta il dirigente scolastico Alessandro Bianco – Con la vostra partecipazione avete dimostrato che la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma una vera comunità capace di unire energie, valori e speranze per costruire un mondo migliore». ( f. m. )

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