Corredo in regalo per 150 mini-calciatori 

Tute ginniche, magliette, pantaloncini e pure i palloni, tutti in regalo, per i 150 giovanissimi iscritti all’associazione sportiva. Non è certamente un dono di poco conto, quello che ha ricevuto l’associazione sportiva Don Bosco Fortitudo di Guspini da parte del Centro educativo Vides, un gruppo di volontariato molto attivo coordinato dalle suore salesiane. Per il percorso sportivo nella stagione 2026-27 appena iniziata, la squadra di calcio giovanile utilizza il campo sintetico del “Renzo Laconi” e ora incassa la solidarietà del Centro educativo Vides: il gruppo partecipa ai bandi per aiutare le realtà locali educative redistribuendo i finanziamenti.

Le famiglie

Ovvio l’entusiasmo non solo della Don Bosco, ma soprattutto dei calciatori in erba e delle loro famiglie: «I genitori degli allievi ringraziano di cuore Vides Auxilium per la preziosa donazione di attrezzatura sportiva per i nostri ragazzi. Gesti come questo dimostrano quanto sia importante la collaborazione tra associazioni e territorio, soprattutto quando riguardano i giovanissimi. Grazie a Vides per aver creduto in noi e nel nostro progetto». Anche la Don Bosco Fortitudo, attraverso il presidente Giuseppe Ariu, sottolinea la sensibilità dimostrata dall’associazione per aver scelto di sostenere un progetto che mette al centro i giovani, lo sport e i valori dell’educazione, della condivisione e dello stare insieme: «Ogni contributo è un investimento sul futuro e ci permette di offrire ai ragazzi spazi, strumenti e opportunità sempre migliori. La donazione - prosegue Ariu - è inoltre un esempio concreto di quanto la collaborazione tra associazioni, realtà del territorio e società sportive possa contribuire alla costruzione di una comunità più attenta alle esigenze dei giovanissimi. Il materiale sarà messo a disposizione dei bambini e dei ragazzi del loro settore, contribuendo concretamente alla crescita del movimento sportivo».

Il sodalizio

Da due anni la Don Bosco Fortitudo ha un unico settore giovanile, la società guspinese è inoltre affiliata al Cagliari Calcio. Proprio tra i ragazzi si contano circa centocinquanta tesserati, e poi c'è la prima squadra che milita nel campionato di Seconda categoria schierando soltanto ragazzi del paese.L’organico degli allenatori e aiuto allenatori più i collaboratori è di diciassette persone. Tra i più attivi Angelo Riggio, Manuel Liscia, Lorenzo Dessì, Andrea Moi, Edoardo Olla, Pierluigi Saba, Alessio Marras, Gianluca Porta e Nicola Serci, fra i primi collaboratori anche Anna Cogoni, Carolina Puddu e Caterina Puddu. L'attività sportiva del sodalizio si svolge nel campo sintetico del “Renzo Laconi”, ma la Don Bosco Fortitudo continua a utilizzare anche il campo “San Domenico Savio” in via Anna Frank.

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