Coppia travolta dalla valanga 

Sondrio. Sono stati travolti da una valanga Marika Mascherona e Alberto De Maron, lei maestra di sci, lui appassionato della montagna. Erano andati con un amico sul Monte Cornaccia, nella zona dei laghi di Calcano in alta Valtellina: l’incidente è avvenuto intorno alle 10,30 ad alta quota, in una giornata in cui l’indice di rischio era elevato, ossia quattro su una scala europea di cinque gradini.

L’episodio aggiorna una tragica contabilità di decessi per slavine che, solo sull'arco alpino in provincia di Sondrio, è arrivata a contare sei vittime nelle ultime tre settimane, con numerosi salvataggi di persone investite dai distacchi di neve avvenuti fra Livigno, Bormio, Madesimo e Fusine.

Marika Mascherona aveva 28 anni e lo sci era una passione di famiglia: lei maestra, la sorella Katia azzurra della Nazionale di sci-alpinismo. A perdere la vita con lei Alberto De Maron, venticinquenne residente a Grosotto (Sondrio), dipendente dell’azienda energetica A2A. Sui loro profili social ieri campeggiavano ancora le immagini che confermano il loro amore per la neve e la montagna. Un terzo amico che era con loro non è stato investito e ha lanciato l’allarme con il suo cellulare. Sul posto sono intervenuti i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Bormio, i vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto, una quindicina di tecnici del Soccorso alpino, e i sanitari con due elicotteri. Il distacco della valanga è avvenuto a circa 2900 metri di quota, sul versante Sud Ovest, a poca distanza dalla cima, e presentava uno scorrimento di oltre 300 metri. I soccorritori hanno individuato subito il corpo di Alberto, poi quello di Marika. Sul posto è stato visitato anche l’amico che ha lanciato l’allarme, ma non c’è stato bisogno di trasportarlo in ospedale. Pochi giorni fa erano morti Sebastiano Erba, 35 anni di Sondrio, Alfio Muscetti, 46enne di Sondalo, e il finanziere del Sagf di Madesimo Erik Pettavino, trentenne, travolto mentre era impegnato in un’esercitazione. Un 56enne di Rozzano (Milano) risulta ancora disperso sui monti della Valchiavenna dopo una gita in motoslitta. Tutti investiti da valanghe in giornate di elevata allerta.

