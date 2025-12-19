Contrordine, tutti in classe allo “Scano” 

Contrordine, tutti in classe. Si riaprono i cancelli dell’istituto tecnologico Scano di via Cesare Cabras. Questa mattina gli studenti torneranno in classe dopo due giorni di chiusura forzata della scuola, dovuta alla mancanza di corrente elettrica. Particolarmente complesso l’intervento compiuto sulla cabina elettrica dell’istituto, che aveva subito un guasto rilevante in seguito agli sbalzi di corrente che si sono verificati in tutta la zona negli ultimi giorni.

L’intervento

La riparazione è avvenuta comunque più in fretta di quanto previsto inizialmente. Giovedì sera il sindaco di Cagliari Massimo Zedda (lo Scano è una succursale del Bacaredda, che ha sede nel capoluogo) aveva firmato un’ordinanza disponendo “la chiusura della scuola per motivi di sicurezza nonché per l’impossibilità di svolgere le attività didattiche per tutta la durata dell’intervento di ripristino”. In base alle previsioni, i lavori avrebbero potuto protrarsi per almeno altri due giorni. La ditta specializzata che si occupa delle riparazioni delle cabine ha invece concluso le operazioni nella mattinata di ieri. I tecnici dell’Enel sono poi intervenuti per il riallaccio della corrente. Nel frattempo, a Monserrato si era rincorsa la voce che a originare il guasto fosse stato un grave atto vandalico. Una fake news circolata di smartphone in smartphone e arrivata fino alla dirigenza.

La preside

«Ho ricevuto chiamate allarmate per sapere se fosse entrato qualcuno a scuola, ma non si è trattato assolutamente di vandalismo, abbiamo controllato», riferisce la preside Miriam Sebastiana Etzo. «Si è semplicemente verificato un guasto, era capitato anche l’anno scorso anche se il problema era diverso. Lo Scano ha una situazione dell’impianto elettrico molto complessa, nel senso che abbiamo una cabina solo per la scuola perché abbiamo decine di laboratori». Così oggi i ragazzi potranno tornare in classe per le ultime lezioni prima delle vacanze.

