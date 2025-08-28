Controlli anti droga: sequestri e denunce 

Nei giorni scorsi la Questura di Oristano ha disposto controlli e perquisizioni finalizzati al contrasto dello spaccio. Sono state effettuate quattro perquisizioni che hanno visto impiegati decine di poliziotti. Una perquisizione ha interessato un casolare nelle campagne oristanesi, noto come luogo di ritrovo di persone dedite al consumo di stupefacenti, all’interno del quale sono stati rinvenuti e sequestrati circa mezzo chilo di marijuana, alcuni grammi di cocaina oltre al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, alcuni bilancini di precisione, sostanza da taglio e numerose cannucce utilizzate per fumare la cocaina.

Altre perquisizioni sono state effettuate nei confronti di alcuni residenti a Cabras e Riola Sardo, tre dei quali denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 800 grammi di marijuana, 20 grammi di cocaina, alcune dosi di eroina e cristalli di metanfetamine.

RIPRODUZIONE RISERVATA