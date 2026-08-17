Controlli al Poetto, segnalati in sei positivi all’etilometro 

Controlli serrati nel weekend di Ferragosto da parte dei carabinieri su tutta la Provincia e in particolare sul litorale del Poetto. Il bilancio, solamente per la notte di domenica, è di oltre 200 verifiche e sei segnalazioni per guida in stato di ebbrezza. I conducenti, di età compresa tra i 24 e i 51 anni e tutti residenti nel Cagliaritano, sono infatti risultati positivi all’etilometro con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge. Al termine degli accertamenti, sono stati tutti e sei segnalati all’Autorità Giudiziaria e le loro patenti sono state ritirate.

L’operazione

I controlli rientravano nell’operazione “La sicurezza non va in vacanza” e che ha visto coinvolti centinaia di carabinieri in tutto il territorio. Nel capoluogo, la Compagnia di Cagliari ha visto la partecipazione delle pattuglie delle Stazioni di Pirri, San Bartolomeo, del Nucleo della Radiomobile con l’intervento di militari anche in abiti civili. L’obiettivo del servizio era quello di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità legati al consumo di sostanze stupefacenti e alla guida sotto l’effetto di alcol.

I numeri

L’azione dei carabinieri, durante il weekend di Ferragosto, si è concentrato in particolare sul Poetto, preso d’assalto sia durante il giorno ma anche la sera, come punto di ritrovo per la movida cagliaritana. I militari hanno così controllato oltre 200 persone e numerosi veicoli sul litorale. A farne le spese i sei conducenti cagliaritani, sorpresi alla guida con un tasso alcolico oltre i limiti consentiti. Secondo quanto riportato dall’Arma, sono risultati tutti positivi all’etilometro e conseguentemente le loro patenti sono state ritirate, oltre ad essere stati segnalati all’Autorità Giudiziaria.

L’importanza e la frequenza dei controlli su tutto il territorio era stata annunciata dall’Arma alla vigilia di Ferragosto con il generale Luigi Grasso ha incontrato il personale impegnato nei servizi straordinari predisposti, illustrando le priorità strategiche, evidenziando la necessità di una presenza vigile e rassicurante in tutta la Provincia. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei cittadini, prevenire condotte pericolose e contrastare il fenomeno della guida sotto l’effetto di alcol e droghe, in modo da garantire la sicurezza degli utenti su strada.

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