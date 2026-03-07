VaiOnline
Contributi per i danni del ciclone Harry 

C’è tempo sino al 18 marzo per chiedere un sostegno per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry. Il Comune di Selargius ha pubblicato gli avvisi nel sito istituzionale: «Possono presentare domanda per i contributi i soggetti che hanno subito danni all’abitazione di residenza, alle autovetture private e alle attività economiche e produttive (con esclusione di quelle afferenti al comparto agricolo e/o zootecnico)», si legge nel primo avviso.

Per presentare domanda di contributo all’amministrazione, è necessario accedere al Sistema informativo Integrato di Protezione civile (Sipc), mentre la documentazione informativa e gli allegati integrativi necessari per la presentazione della domanda sono disponibili sullo Sportello unico dei servizi della Regione Sardegna (Sus), dove sono descritte le fasi del procedimento.

Stessa scadenza, e stessa procedura da seguire, per la ricognizione dei danni subiti dai proprietari di patrimonio abitativo non di residenza.

Alessandra Ragas