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L’analisi.
10 aprile 2026 alle 00:30

«Conti italiani sempre più difficili da risanare» 

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Il risanamento dei conti pubblici diventerà più difficile in futuro e l'Italia deve poter affrontare i venti contrari dell'invecchiamento anche attraverso lo sviluppo del capitale umano: questo, in sintesi, l'avvertimento lanciato dall'Ocse, l'organizzazione internazionale con sede a Parigi, nel primo rapporto sulle Fondamenta della Crescita e della Competitività, presentato a Parigi dal segretario generale, Mathias Cormann e dal nuovo capoeconomista dell'Ocse, Stefano Scarpetta. «Nei prossimi anni, le tensioni sulle spese legate alla Difesa, alle Pensioni e al Cambiamento climatico aumenteranno mentre i bisogni in investimento pubblico resteranno importanti, il che complicherà il risanamento». Per aumentare il tasso di crescita, avverte l'Ocse, l'Italia dovrà «affrontare i venti contrari dell'invecchiamento rapido della popolazione, amplificato da un tasso di attività delle donne e dei giovani più debole rispetto alla maggioranza dei Paesi analoghi». Quindi l'invito alle autorità italiane a «stimolare gli investimenti nel settore privato, in particolare, in ricerca e innovazione», per promuovere «la crescita della produttività» nonché «ridurre durevolmente e in modo credibile l'elevato debito pubblico».

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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