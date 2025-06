Consiglio dei ragazzi già in azione 

La nuova sindaca e i 12 ragazzi e ragazze eletti dagli alunni della quinta elementare e delle prime tre classi della scuola secondaria di primo grado come rappresentanti del Consiglio comunale dei giovani sono già al lavoro. Con il programma “Nois po Sune” ovvero “Noi per Suni” l’Assemblea è guidata da Serena Fresi, accompagnata dalla sua squadra formata dai vice Alessandra Angius e Lorenzo Fadda e dagli assessori Viola Unali (Cultura), Elia Nieddu (Pubblica istruzione), Diego Ledda (Patrimonio archeologico) e Jamail Siah (Sport). Insieme a loro i consiglieri Laura Fiorelli, Marta Biccai, Gabriel Sotgiu, Jessica Pisu e Sofia Manca. Alla cerimonia di insediamento hanno partecipato insegnanti, autorità e il responsabile del progetto, Mario Di Rubbo. Il sindaco Massimo Falchi rivolgendosi ai ragazzi ha detto: «Ora è tempo di volare insieme, per il bene comune». ( s. c. )

