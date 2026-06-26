Consiglio comunale a Casa Ofelia, la minoranza scrive alla Prefettura 

Prima seduta del nuovo Consiglio Comunale con la presentazione della giunta del sindaco Michele Cossa e prime polemiche a Sestu. La minoranza ha infatti contestato la scelta di Casa Ofelia come luogo per la cerimonia e l’ha fatto con una segnalazione inviata alla Prefettura di Cagliari già il 22 giugno, sostenendo che «la scelta di cambiare posto può essere presa solo dal Presidente, dopo il parere dei capigruppo consiliari, e non dal neo eletto sindaco». Inoltre, la sede è «improvvisata, priva di impianto audio idoneo e dei sistemi di verbalizzazione digitale» e manca «un sistema audio adeguato, un banco d’appoggio, e i necessari punti di riferimento per le varie esigenze operative». Inoltre viene sottolineato come «tenere la seduta in un cortile sotto il sole rappresenta un pericolo per la salute dei consiglieri e della popolazione che eventualmente volesse partecipare». La segnalazione è firmata da tutta la minoranza: Michela Mura, Valentina Meloni, Antonio Manca, Fabio Pisu, Cinzia Manunza, Paolo Zanda, Maria Francesca Orrù, Elena Argiolas.ha preferito non replicare limitandosi a dire che «organizzeremo altre sedute all’aperto, per esempio a Cortexandra e Ateneo, vicino alla gente».

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