Consiglio, attesa per la proclamazione degli eletti  

Attesa per la proclamazione dei consiglieri eletti in settimana. Potrebbe essere oggi, o al più tardi domani, dipende dagli ultimi conteggi per le preferenze dei singoli candidati nelle sedici liste dei diversi schieramenti. Di fatto non ci dovrebbero essere sorprese rispetto all’elenco dei nomi degli eletti ufficializzato all’indomani dello spoglio. L’unica incognita riguarda la lista di Forza Italia, dove lo scarto di voti fra primo e secondo più votati è minimo.

La proclamazione è l’ultimo atto post elezioni che serve per dare il via alla nuova assemblea civica quartese, che può essere convocata dopo cinque giorni dalla proclamazione da parte della commissione centrale, quindi presumibilmente all’inizio della prossima settimana. Oltre all’elezione del presidente del Consiglio, e ai tradizionali discorsi di inizio mandato da parte del rieletto sindaco Graziano Milia e dei consiglieri, si partirà subito con le prime pratiche varate dalla neo Giunta, in testa l’adesione alla rottamazione dei debiti tributari. Ma ci sarà anche la ripartizione del tesoretto di 7 milioni e mezzo disponibile in bilancio: 300mila per le premialità Tari, tributo che non subirà rincari grazie a 700mila euro incassati col recupero di gettito registrato nel 2025. Risorse anche per la riqualificazione dell’edificio C delle Fornaci Picci, per la sistemazione del pallone geodetico PalaValery, la messa in sicurezza delle scuole di via Bach e via Turati, per installare ulteriori giochi nei parchi, per lavori necessari nel cimitero comunale, e per il sesto lotto dei nuovi asfalti. Nella lista della ripartizione dell’avanzo di amministrazione ci sono anche i progetti di inclusione sociale e di supporto ai cittadini senza fissa dimora.

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